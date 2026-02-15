ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。おなかが“チラリ”と見えるニット＆ショートパンツコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「生放送行ってきます」とつづった。写真ではおなかが“チラリ”と見えるニット＆ショートパンツコーデの自撮りショットを投稿した。ネットでは「キレイ！」「可愛すぎる」「イケイケですね」などの声が上がった。