ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会9日目となる14日を終えて、日本のメダル獲得数が15個となりました。スキージャンプ男子ラージヒルでは、二階堂蓮選手が1本目から140mの大ジャンプを披露。惜しくも金メダルとはなりませんでしたが、ここまで手にしたノーマルヒルと、混合団体での2つの銅メダルから、色を塗り替える『銀』メダルを手にしました。二階堂選手は「悔しい思いが強すぎて、心からメダル獲得したことに祝福