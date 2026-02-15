女優の観月ありさ（49）が15日までに自身のインスタグラムを更新。富士山を背景にした自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「happy Valentine」とつづった。ハッシュタグでは「#富士山」「#日本一」「#温泉」「#グランピング」「#valentine」と記した上で、富士山を背景にした自撮りショットなどを投稿した。ネットでは「映る景色も綺麗」「素敵な景色…幸せ頂きっ」「すっぴんかわいい」「金髪！びっくり」