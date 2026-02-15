中国のスポーツ用品大手・安踏（ANTA）は13日、米国カリフォルニア州ビバリーヒルズに北米初の旗艦店をオープンし、世界の小売り市場に進出した。同日、安踏の北米初の旗艦店では、多くの米国人が店の前で早くから列を作り、オープンを待っていた。中国に留学した経験があるという米国の若者は取材に対して、「安踏のデザインは斬新で、独特。僕も友人も、中国のスポーツブランドにとても興味がある」と話していた。（提供/人民網