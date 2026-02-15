1969年（昭44）は膝や腰が限界で、私は一試合も出場することができなかった。日本リーグは三菱重工が優勝、東洋工業は2位で5連覇を逃した。私はこのシーズンを最後に引退することにした。4歳の時に被爆し、左足のやけど痕がケロイドとなってうまくボールが蹴れなかったが、その足でここまでサッカーを頑張り、多くの人に応援してもらえたことは誇りだった。70年に下村幸男監督の下でコーチになった。ただ、現役に未練があった