柄本佑さん（39）、北村一輝さん（56）、ファーストサマーウイカさん（35）が、15日放送の『Golden SixTONES』に出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。SixTONESとは初共演となる柄本さんは「『シックストーンズ』じゃないんですね…」と、グループ名を読み間違えて苦笑いすると、メンバーは「きょうはそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。一方、北村さんは「（SixTONESを）知っ