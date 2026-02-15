テレビ東京で15日、『一茂＆成田の「本当に！行って良かった温泉地ランキングBEST100」1位は？』（後6：30）が放送される。“本当に行って良かった温泉地”を10万5074人にリサーチした結果を発表する。【写真】立ったまま入浴する混浴…雪見風呂を楽しむ大久保佳代子＆川村エミコ＆ゆめっち10万5074人にアンケートを行い、年に2回以上温泉に行っているなど条件に該当した“真のリピーター”1万358人に温泉地の評価を依頼。“本