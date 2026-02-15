俳優の工藤阿須加が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、工藤はヒロイン・葉野珠が働く尋常小学校の同僚教師、島村辰彦を演じる。連続テレビ小説への出演は『あさが来た』『なつぞら』に続く参加となる。【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物