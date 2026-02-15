お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が15日放送される。この回では「建坪6.4坪！6メートルキッチン？奥行きで豊かさを感じる家」が登場する。【スゴイ家】「小技がきいてる！」遼河はるひがうなったキッチン田中と遼河が向かったのは、東京都江東区のグレーの2色を配置した家。敷地面積39.4平方メートル、6.4坪。横幅は3.5