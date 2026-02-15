野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日に宮崎でスタート。アドバイザーのダルビッシュ有投手や、激励に訪れた松井秀喜さんも参加し、選手たちと言葉を交わしました。ダルビッシュ投手はこの日、ソフトバンク・松本裕樹投手や日本ハム・北山亘基投手と意見交換。北山投手は、ダルビッシュ投手と初対面だそうで「めちゃめちゃカッコいい」と少年のような笑顔を浮かべます。北山投手は初日から急きょのブルペン入り。ダルビッ