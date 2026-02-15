俳優の柄本佑、北村一輝、ファーストサマーウイカが、きょう15日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】学ランを着て…コントを展開するSixTONES柄本とSixTONESは初共演となる。「『シックストーンズ』じゃないんですね…」とグループ名の読み方を間違えて苦笑いする柄本に、メンバーは「きょうはそれを知っていただけるだけでうれしい！」と大笑い。一方、北村は