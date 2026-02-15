「シンガポール日本人会」が制作した動画を見る関係者＝2025年11月、シンガポール（共同）3万人超の日本人が暮らすシンガポール。110年以上にわたり日本人社会に貢献してきた「シンガポール日本人会」がこのほど、会の活動や両国の関わりの歴史をまとめた動画を日本語と英語でそれぞれ制作し、公開を始めた。戦前のシンガポールに暮らす日本人の写真や街並みを記した地図など貴重な資料を交え、伝えている。（共同通信シンガポー