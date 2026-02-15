【SVリーグ】日本製鉄堺ブレイザーズ 0ー3 大阪ブルテオン（2月7日・男子第13節）【映像】味方を飛び越えて放った衝撃バックアタック味方選手の頭を飛び越えて放つ強烈かつ衝撃のスパイクが炸裂。身長170cmのリベロを“馬跳び”するように放った一撃に「えぇ？wwwwエグすぎるww」「跳びすぎだろ笑」とネットも震撼した。大同生命SVリーグ男子の第13節でのこと。日本製鉄堺ブレイザーズはホームで大阪ブルテオンと対戦。試合最