Íè·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ËÎ×¤àÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î»öÁ°¹ç½É¤¬£±£´Æü¡¢µÜºê¡¦¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µð¿Í£Ï£Â¤Ç¥ä¥ó¥­¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò·ãÎå¡£ÂåÉ½¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¸þ¤³¤¦¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤À¤·¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢