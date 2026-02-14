Image: 3COINS これぞ、花粉症のためのポーチ。関東では例年2月後半に飛散が始まるスギやヒノキ花粉。花粉症の私にとっては、ポケットティッシュを手放せない時期が今年もやってきます。そんな花粉症の時期を前に、3COINSからポケットティッシュ専用のポーチが続々と登場。これはありがたい。ティッシュもゴミもまとめられるポーチ Image: 3COINS