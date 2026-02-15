悔し涙を流した。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル（ＬＨ、１４日＝日本時間１５日）、ノーマルヒル（ＮＨ）で銅メダルの二階堂蓮（２４＝日本ビール）が１回目１４０メートル、２回目１３８・５メートル、合計２９５・０点で銀メダルを獲得した。試合後には、現地で見守った元日本代表の父・学さんから抱擁され、号泣した。「めっちゃ悔しいです。あまり泣くタイプじゃないけど、父さん