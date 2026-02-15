楽天モバイルが2026年1月16〜31日に設置した基地局リストを公開！2026年は基地局建設を加速楽天モバイルは13日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年1月16日（金）から1月31日（土）までに全国40都道府県104市区町村で基地局