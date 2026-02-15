タレントで大学教授のいとうまい子（61）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】アイドル時代のいとうまい子がマジ可愛すぎる♡ いとうはデビューはアイドル、その後は俳優として活躍していた。「人に役立つことがしたい」と45歳で早稲田大学に入学し、予防医学を学び大学院にも進んだ。現在は研究職として東京大学大学院で抗老化について研究を続けている。