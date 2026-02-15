リーグ戦でも14位と低迷しているイングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間2月14日、アウェーで行われたFA杯4回戦のリバプール戦で途中出場した。チームは0-3で完敗し、敗退が決まった。三笘は0-2の後半17分から左ウイングで出場。投入直後の同23分にはFWモハメド・サラーにPKを決められて3点差とされた。それでも、同27分には左サイドでボールを受けると、相手を引きつけて中央へ折り返し、シュ