憧れは3年連続バロンドーラーの名ボランチスペインで一緒に撮った写真を大切に女子サッカーの未来を考える――。WEリーグとFOOTBALL ZONEの共同インタビュー企画「WE×ZONE 〜わたしたちがサッカーを続ける理由〜」。今回は、ちふれASエルフェン埼玉のMF樋口梨花に憧れの選手と将来の夢について語ってもらった。（取材・文＝砂坂美紀／全4回の3回目）◇◇◇樋口梨花の憧れの選手は、3年連続女子バロンドール