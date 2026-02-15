◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が２年連続で開幕連敗を喫した。前半３分、今季公式戦チーム１号となるＤＦ家泉怜依（２６）のヘディングで先制。その後は決めては、追いつかれる展開となり、２―２で迎えた後半アディショナルタイム（ＡＴ）５分に決勝点を許した。痛恨の逆転負けで今季初勝利を逃したが、枠内シュート