札幌大谷高女子バレー部の１年生セッター高山瑚都（１６）が、Ｕ―２０日本代表候補に選出された。２０日から東京で行われる合宿に参加する。札幌大谷中１年時に全国中学生選抜でイタリア遠征を経験も、以降は代表から遠ざかっていた。高校入学後に努めた精神面の強化が実り、再びつかんだ好機を生かし、今後の成長へとつなげていく。３年ぶりに訪れた代表入りの好機に、高山が胸を高ぶらせた。２０２３年２月に全国中学生