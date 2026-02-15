ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）がキャンプインを翌日に控えた１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で取材に応じた。日米５０人以上の報道陣が集まった中で話題が、本拠地に温水洗浄便座を設置することを要望したことについて及ぶと、なじみのない米国記者に「気持ちいい。チームメートにビデの素晴らしさを伝えました。環境にもいい。トイレットペーパーをめっちゃ使うので」と熱弁。日本人