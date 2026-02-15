◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日男子ラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂蓮選手が、試合後に父・学さんと熱く抱擁するシーンに注目が集まりました。イタリアで開催された今大会。二階堂選手は競技を始めるきっかけとなった父・学さんを自ら現地へ呼んだと明かし、「目の前でメダルをとることができてよかった。でも今日は金メダルを見せたかった…」と心境を話しまし