◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）1軍キャンプに参加している育成のルシアーノ投手。初の沖縄キャンプ参加については「体も状態はいいし、暖かいのが何より」と笑顔を見せました。2月11日に行われた紅白戦では浦田俊輔選手、泉口友汰選手、そしてリチャード選手の3人を凡退に切って取りましたが、「アグレッシブにゾーンに投げ込めたことと、8球でアウトを取れたのが良かった」と自信を持って振り返