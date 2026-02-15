超特急〓松アロハ（25）とM！LK山中柔太朗（24）が14日、都内でダブル主演映画「純愛上等！」（八重樫風雅監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。敵対する高校でヤンキーのトップを張る2人による、不器用で純粋なBL作品。13日に公開を迎え、〓松は「地元、湘南のショッピングモールで友人が見てくれて、良かったと言ってくれた」と好評ぶりに喜んでいた。バレンタインデーに、うれしいサプライズを受け取った。同作の主題歌は、2