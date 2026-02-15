歌手、俳優福山雅治（57）が14日、東京・丸の内ピカデリーで、監督を務めた「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI月光ずっとこの光につながっていたんだ」の公開記念舞台あいさつに出席した。前日まで名古屋でライブを行っていた福山は、この日は名古屋と東京の舞台あいさつで観客の前に立った。福山は「ツアーをやっていて、ライブフィルムも上映されている。名古屋に行ってるんですから。それで新幹線で東京駅に来るわけ