女優平愛梨（41）が14日、都内でゲスト声優、宣伝アンバサダーを務める「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督、27日公開）の完成試写会に出席した。4児の母である平は、ゲスト声優に決まった時のことを振り返り「パパに連絡したら『愛梨すごいじゃん、何役？ドラえもん？』って。一瞬、夫も動揺したくらいでした」と、夫でサッカー日本代表DF長友佑都の反応を明かした。お笑いコンビ、アルコ＆ピースも出席