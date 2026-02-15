俳優柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。久々の共演となった明石家さんま（70）に「どうしても聞きたい」という質問をぶつけた。87年「男女7人秋物語」（TBS系）など5本のドラマで共演し、仲の良かった柳葉とさんまだが、10年以上プライベートでも顔を合わせず、今回が11年ぶりの共演となった。柳葉は「どうしても聞きたいことがある」として、「俺のこと嫌いですか