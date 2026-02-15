女優の大原優乃（26）が14日までに、自身インスタグラムを更新。オフショットを投稿した。モデルを務めた雑誌「ar」（アール）の「オフショット!!タートルネック編でした」と報告した。オフホワイトの肩出しセーター、緑と黄色のボーダーに赤マフラー、グレーのニットに黒レザージャケット、ピンクのトップスにピンクのロングスカートで神社参拝…。さまざまなコーディネートを披露した。ファンやフォロワーからも「タートルネッ