◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１４日、リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】降雨の中、男子スロープスタイルの公式練習が行われた。日本時間８日のビッグエアで日本勢初の金メダルに輝いた木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）は「たくさんの方から連絡をいただいた」と反響を明かした。現在は金メダルをケースに入れて保管しているそうだが、ハプニングもあったという。「１回取