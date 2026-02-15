元櫻坂46で女優の菅井友香（30）が14日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。通算3冊目で、グループ卒業後は初。旅を通して知る“初めての菅井友香”がテーマ。「スナイパーになったように−とかテーマがあって、演じるように撮った。今後の演技にも生かしたい」と女優への糧とする。初回限定版では「さらに挑戦的で攻めた」というカレンダー「よるすがい」とのセットも用意している。