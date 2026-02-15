◆ミラノ・コルティナ五輪▽ショートトラック女子３０００メートルリレー（１４日、イタリア・ミラノ）日本は準決勝２組４位で決勝進出を逃した。平井亜実（トヨタ自動車）、中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）で臨んだが、韓国、カナダ、中国に大きく遅れてのゴールとなった。日本はこの種目で今季のワールドツアーで銅メダルが２度。メダル獲得が期待されていたが、各組