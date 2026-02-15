シンガー・ソングライターmiletが14日、東京・日本武道館で、ライブ「Ray of Water」2日目公演を行った。同所は3年ぶり2度目。昨年4月1日に休養宣言も、10月にはファンクラブライブで復帰。「歌を復活して初めての大きな舞台」とし、「すごく緊張していたけど、今はすがすがしい気持ち。本当にうれしくて、なんだか羽が生えたよう」と喜びをかみしめた。ステージでは自らの特性を“水”とし、演出には実際の水を使用。また、新たな