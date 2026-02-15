レギュラー獲りではない。チームを背負う覚悟を胸に、広島・佐々木泰は春季キャンプに臨んでいる。昨年は、入団前に痛めた右肩痛の影響で二軍スタート。今年は１月31日、一軍のキャンプ地・宮崎県日南市に足を踏み入れた。「１年経験して、いろいろ悔しい部分もたくさんありました。それを今年にぶつける気持ちでずっとやってきたので、楽しみというのが一番大きい」と前を向いた。プロ２年目を迎える広島・佐々木泰photo by