Areeamから、Disney Collection『Minnie Mouse』のリボンコレクションが登場。2026年2月13日（金）20時より、自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されます。レッドとブラックを基調に、“ミニー”のトレードマークであるリボンをテーマにした全6型をラインアップ。ミニーの日（3月2日）のお出かけにもぴったりな、ときめきあふれるコレクションです♡ 主役級ワンピ＆スカート ミニ