きょう午前0時前、大阪・道頓堀で男が少年3人を刃物で刺して1人が死亡しました。男は現場から逃げていて、警察は殺人などの疑いで捜査しています。きょう午前0時前、大阪・ミナミの道頓堀橋近くのビルで、「人が刺されている」と通報がありました。警察によりますと、20代前半とみられる男が少年3人を刃物で刺し、奈良県田原本町に住む鎌田隆之亮さん（17）が胸など複数か所を刺されて死亡、ほかの少年2人もけがをしているというこ