村上がキャンプ地で会見ホワイトソックスの村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで取材対応。導入された日本式便座の素晴らしさを伝えるなど、爆笑会見となった。村上は加入に伴い、球団に「温水洗浄便座」の設置を要求。球団側も採用していた。これに対し「チームメートにビデの素晴らしさを伝えました」と言及。「環境にもいいと思うので。みんなトイレットペーパーめちゃ使うし」と伝え笑わせた。