現地２月14日に開催されたブンデスリーガの第22節で、首位を独走する王者バイエルンがブレーメンと対戦。３−０で快勝を飾った。この試合で、絶対守護神のマヌエル・ノイアーが、２−０で突入したハーフタイムでヨナス・ウルビヒと交代となり、現地は騒然となった。ドイツの大手紙『Bild』は「バイエルンがノイアーを交代！」と見出しを打ち、次のように報じた。 「一体何が起こっているのか？ ブレーメン戦のハーフタ