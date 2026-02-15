ミラノ・コルティナオリンピックは１４日（日本時間１５日）、ショートトラック男子１５００メートルが行われた。宮田将吾（日本通運）は準決勝で２着でゴール。この順位が認められれば、決勝進出だったが、レース後にペナルティを受け、失格となった。日本勢は宮田と渡辺啓太（阪南大職）が準々決勝を勝ち上がり、ともに準決勝１組に入った。７人で争ったレース終盤で、宮田は２位に浮上し、そのままゴールした。ただ、宮田と