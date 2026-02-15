中国の王毅外相は、ドイツで開かれている国際会議で、総選挙で高市政権が圧勝した日本の今後に対して、強い警戒心をにじませました。王毅外相は14日、ミュンヘン安全保障会議で、アジア情勢について問われ「我々は日本の危険な傾向に警戒すべきだ」と指摘しました。その上で、高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁について「中国の主権に挑戦するもので、第二次世界大戦後の秩序の否定だ」と批判し、「14億の中国人は受け入れられな