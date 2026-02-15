小学生が犯罪に巻き込まれないように、トクリュウの危険性を伝えるイベントが開かれました。東京・練馬区の小学校で行われた防犯教室では、お金のトラブルから犯罪に巻き込まれる危険性や、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺の被害にあわないように防犯対策が呼びかけられました。警視庁は「防犯意識を高めてほしい」としています。