BSテレ東は17日午後7時から、『自給自足ファミリー2026冬【秘境で発見！仰天生活…大自然と生きる家族物語】』を放送する。【番組カット】男性お手製のイノシシ肉を使ったハンバーグ10年前に大阪から島根の田舎町に移住した34歳の男性。7年前に購入した日本家屋で一人暮らししている。石丸謙二郎が男性のもとを訪れると、ちょうど郷土の名産『かき餅』を作っている途中。家に案内された石丸は室内にあった立派な鹿の骨格標本