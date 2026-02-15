タレントの新山千春が喜びの報告をした。１５日までに自身のインスタグラムで「私と娘の夢が最近ひとつ叶（かな）った！！」と書き出した新山は、お笑い芸人の渡辺直美が１１日に東京ドームで開催した一夜限りのライブ「渡辺直美（２０）ｉｎ東京ドーム」を訪れた様子を投稿。そして「娘のもあがダンサーとして東京ドームの舞台に立つ姿！しかも渡辺直美さんと一緒にビヨンセ様にガガ様の曲で舞台に立って踊ってる姿は