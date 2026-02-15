昨年、ナ・リーグ西地区で２位となったパドレスが１４日（日本時間１５日）、この日３人目となるヘルマン・マルケス投手（３５）との入団合意となったと複数メディアが伝えた。この日、メッツからグリフィン・キャニング投手（２９）、フィリースからニック・カステラノス外野手（３３）を獲得したパドレスは、午後になって昨季ロッキーズで３勝１６敗、防御率６・７０のベテラン右腕のマルケスと合意した模様だ。打者天国と言