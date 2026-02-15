◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)スピードスケートに出場したオランダのデ ボー選手。そのシューズには日本のあるキャラクターが描かれ、ファンの目を引きました。デ ボー選手は、現地11日に行われた男子1000メートルで1分06秒78をマークし銀メダルを獲得。迎えたこの日の500メートルでは、オリンピックレコードを更新する33秒88。しかし同組のライバル・ア