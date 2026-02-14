「ロンハーマン（Ron Herman）」が、バッグブランド「フィルト（filt）」に別注したメッシュバッグを発売する。2月21日から、ロンハーマンとRHC ロンハーマンの各店舗、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】フィルトは、1980年にフランス北西部のカーンで創業。ネットやロープ、ろうそくの芯など、ネットやロープに特化した業務用製品を多く手掛けてきた。定番アイテムであるメッシュバッグは、高い伸縮性を