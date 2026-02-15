埼玉・羽生市で14日夜、住宅1棟が全焼する火事がありました。14日午後11時40分ごろ羽生市南で「爆発音がした」と通報がありました。警察と消防によりますと、火は2時間ほどで消し止められましたが、住宅1棟が全焼しました。これまでに住人と連絡が取れていないことから、警察は安否の確認を急いでいます。