筆者の話です。体調が優れない朝、病院で耳にした強い声。ただ並んでいるだけなのに、気持ちが追い詰められていきました。 朝の行列 朝一番の診察を受けるため、受付開始前に病院へ向かいました。すでに廊下には長い列ができていて、壁沿いまで人が並んでいます。 列の中には、杖をついた高齢の方や、壁にもたれながら順番を待っている人の姿もありました。誰もが私語を控え、静かな空気の中で同じ方向を向いて立っています。