◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）第６１回クイーンＣ・Ｇ３は１４日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われ、２番人気のドリームコア（ルメール）が好位の内から鋭く抜け出し、１馬身半差をつけて、重賞初制覇を飾った。昨年の２冠牝馬エンブロイダリーが制すなど名牝が通過点とした出世レースを快勝。桜花賞（４月１２日、阪神）へ向け、新星が誕生した。◆クリストフ・ルメ